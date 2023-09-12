أسامة دياب

رحب وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله بإعلان الاتحاد الأوروبي والقاضي بمنح مواطني الكويت ميزة تفضيلية في إصدار تأشيرة الشنغن متعددة الرحلات صالحة لفترة 5 سنوات (بشرط أن تسمح فترة صلاحية جواز السفر)، بإجراءات موحدة للمواطنين المتقدمين عبر السفارات الأوروبية المعنية، بما في ذلك الموطنون الراغبون في السفر لدول الشنغن لأول مرة.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي كأحد أوجه التنسيق والتعاون عالي المستوى بين الكويت والاتحاد الأوروبي.

وأعرب الشيخ سالم العبدالله عن تقدير الكويت للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأعضاء في اتفاقية الشنغن وكل مؤسساتها، وخاصة المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي، على ما بذلته من جهود أثمرت الحصول على هذه الميزة، مؤكدا استمرار وزارة الخارجية في التنسيق والتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وصولا إلى الإعفاء الكامل لمواطني الكويت من تأشيرة الشنغن.

وأكد وزير الخارجية أن هذه الخطوة ستسهم في بناء الجسور وتعزيز التواصل بين مواطني الكويت والشعوب الأوروبية في مجالات متعددة، بما يسهم في تقوية علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

واختتم البيان بالتأكيد على أن مساعي وزارة الخارجية لإعفاء مواطني الكويت من تأشيرة الشنغن تأتي ضمن الجهود المتعددة التي تبذلها الوزارة بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة في سبيل التسهيل على المواطنين الكويتيين وتلبية جميع احتياجاتهم، تنفيذا للتوجيهات السامية من لدن القيادة السياسية في الكويت والتي أبرزت مسألة الوقوف على احتياجات المواطنين كإحدى أهم الأولويات في برنامج عمل حكومة الكويت.