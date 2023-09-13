أشاد سفير الهند لدى البلاد د.أدارش سويكا بدور جمعية الهلال الأحمر الكويتي في العمل الإنساني والإغاثي حول العالم ودعمه الدائم للمنكوبين في الكثير من الدول التي تعرضت للكوارث الطبيعية أو التي من صنع الإنسان.



وقال سويكا في تصريح صحافي خلال زيارته الى الجمعية بهدف توطيد العلاقة بين الجانبين وبحث سبل التعاون والتنسيق في المجالات الإنسانية.



وأفاد بأنه بحث خلال لقائه رئيس مجلس ادارة الجمعية د.هلال الساير عددا من الموضوعات المتعلقة بالعمل الإنساني وسبل تعزيزها بين البلدين، مؤكدا ارتباط بلاده بعلاقات متينة مع الكويت تتجلى بالتعاون الوثيق في الكثير من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.



من جهته، رحب الساير بزيارة السفير سويكا لمقر الجمعية للاطلاع على نشاطها وإنجازاتها، معربا عن تطلعه لتعزيز الشراكة بين الجانبين بما يصب في تحقيق أهداف الجمعية الرامية إلى تقديم الدعم والمساندة للمنكوبين حول العالم جراء الكوارث الطبيعية والحروب والنزاعات.



وأكد حرص الجمعية على المشاركة في الجهود الإنسانية التي تقوم بها باسم الكويت عبر تقديم الدعم والمساندة اللازمة للمنكوبين للحد من معاناة الشعوب وتلبية حاجتهم الماسة إلى الدواء والغذاء.