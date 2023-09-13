القاهرة - هناء السيد



شاركت جامعة الكويت ممثلة بمدير الجامعة د.فايز الظفيري ومساعد نائب المدير للشؤون العلمية د.فهد الفضلي ومدير إدارة مكتب مدير الجامعة محمد السليمان في فعاليات المؤتمر العربي الخامس الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة تحت عنوان «دور الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، ومشاركة عدد من رؤساء الجامعات العربية وخبراء التعليم العالي في الوطن العربي.



وأكد د.فايز الظفيري في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» خلال ترؤسه الجلسة الثانية للمؤتمر ان المشاركة في مثل هذه المؤتمرات تثير الهم المشترك بين الجامعات العربية في السعي نحو تحقيق متطلبات وأهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة ومدى ملاءمة تلك الأهداف لمجتمعاتنا العربية ومراعاة خصائص وطبيعة مجتمعاتنا.



وقال الظفيري ان جامعة الكويت وغيرها من الجامعات العربية تسعى لتحقيق الأهداف التي أقرتها الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال الاهتمام لمتابعة المؤشرات والتصنيف العالمي الذي يهتم بجودة التعليم والبحث العلمي.



وأشار إلى ان جامعة الكويت تعمل منذ سنوات لتحقيق تلك المؤشرات، لافتا إلى أن جامعة الكويت تشارك في التصنيفات العالمية محققة مراكز متقدمة فيها، مشيرا الى ان جامعة الكويت يدرس بها 45 ألف طالب وطالبة.



وثمن الظفيري دور جامعة الدول العربية ودور المنظمة العربية للتنمية الإدارية واتحاد الجامعات العربية لخروج المؤتمر بهذا المستوى من مشاركة 12 دولة عربية بأساتذة جامعات متخصصين وخبراء للارتقاء بمستوى التعليم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للوصول شعوبها للأفضل.



وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى إدماج أهداف التنمية المستدامة وغاياتها وخططها عبر البرامج والمناهج في المساقات الجامعية للدراسات الأولية والدراسات العليا، وكذلك في البحوث والاستشارات والدراسات ذات الصلة، وبما يمكن من بناء القدرات وتعزيز الخبرات الوطنية في تحقيق أهدافها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والأفكار واكتشاف الفرص والتحديات لأهداف التنمية المستدامة وغاياتها.



من جانبه، ثمن المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية د.ناصر القحطاني دور الكويت وحرصها على المشاركة في جميع فعاليات المنظمة.



وذكر أن المؤتمر يهدف الى توفير منصة عربية لتسليط الضوء على دور الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من تحسين جودة الحياة بالمجتمعات والقضاء على الفقر وتعزيز التعلم، وتحقيق التكامل بين الجهود العربية لمواجهة تحديات التنمية المستدامة.



وأشار الى أهمية دور الجامعات على وجه الخصوص والتي تلعب دورا حيويا في نقل المعرفة والعلوم وتقديم المبادرات والحلول.