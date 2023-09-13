نظمت جامعة الكويت ممثلة بإدارة الإرشاد الأكاديمي لدى عمادة شؤون الطلبة برنامجها الإرشادي للطلبة المستجدين للعام الجامعي (2023-2024)، وذلك في مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية.



وقال القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.جاسم الحمدان في كلمة له باللقاء التنويري إن هذا البرنامج الإرشادي يهدف إلى توعية الطلبة بالنظام الجامعي وما تقدمه الجامعة من خدمات متنوعة ومتعددة تنمي حياة الطالب من جميع الجوانب.



وذكر الحمدان للحضور من الطلبة المستجدين وأولياء الأمور أن من أهم عوامل النجاح في حياة الطالب الجامعية حسن الخلق وتبادل علاقات الاحترام مع الهيئة التدريسية والانضباط الدراسي إضافة إلى الالتزام باللوائح الجامعية.



من جانبها، هنأت رئيسة قسم الإرشاد بإدارة الإرشاد الأكاديمي مكية الصايغ في كلمة مماثلة الطلبة الجدد على قبولهم في الجامعة، داعية إلى اتباع الإرشادات التي ستقدم في هذا اللقاء التنويري قبل بدء العام الدراسي الجديد والاستفادة من الخدمات والأنشطة المقدمة من جامعة الكويت لطلبتها المستجدين والمستمرين.



وأضافت الصايغ ان من أهم الخدمات التي تقدمها إدارات الجامعة للطلبة برنامج التخصص النادر وبرنامج التشغيل الطلابي الذي يتيح للطلبة الاستفادة من وقت فراغهم بنشاط نافع يزيد معارفهم ويصقل مهاراتهم.



وأوضحت أن البرنامج يشمل معرضا إرشاديا للخدمات يضم عدة إدارات وأقسام علمية وأندية مهنية طلابية من جامعة الكويت تفيد الطلبة خلال مسيرتهم الجامعية إضافة إلى الورش التدريبية العلمية المتنوعة التي تقام على مدى يومين في قاعات مبنى مركز المؤتمرات.