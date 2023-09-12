بحفظ الله ورعايته عاد صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد إلى أرض الوطن مساء اليوم قادما من الجمهورية الإيطالية الصديقة وذلك بعد زيارة خاصة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وسمو الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.