بشرى شعبان



شنت اللجنة الثلاثية بقيادة الهيئة العامة للقوى العاملة بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بمباحث شؤون الإقامة ووزارة الصحة ـ إدارة التراخيص الطبية حملة على أحد المراكز الطبية في منطقة العاصمة.



وقال مصدر مسؤول في الهيئة انه جرى التعامل مع البلاغ المقدم ضد المركز، حيث عثر خلال التفتيش على 60 مخالفا لقانون الإقامة والعمل وعدم الحصول على تراخيص مزاولة طبية.



وأضاف المصدر: خلال التفتيش في المركز ضبط طاقم طبي غير مرخص داخل غرفة عمليات سرية مخصصة لزراعة الشعر وجرى تحرير محضر مخالفة ومصادرة للأدوات وتحويل العمالة إلى جهات الاختصاص.



وأشار المصدر إلى العمل على إتمام تحرير كامل الضبطية ورفع تقرير مفصل فيها للجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المركز والعمالة المخالفة فيه التي تحمل غالبيتها اقامات مخالفة لقانون العمل سواء عمالة منزلية أو التحاق بعائل.