عبدالعزيز الفضلي



خصصت وزارة التربية قسما لعلاج الحالات النفسية لدى الطلبة في بهو مبنى الوزارة الكائن في جنوب السرة تستقبل خلاله أولياء الأمور او حتى الجمهور للتوعية والإرشاد.



وقالت رئيسة قسم متابعة الحالات الفردية المتخصصة شذى المري في تصريح للصحافيين ان هذه الخطوة تأتي بتعليمات من وكيل التنمية التربوية والأنشطة د.غانم السليماني بهدف تقديم الإرشادات والنصائح للطلبة وأولياء أمورهم خاصة مع قرب بدء العام الدراسي وعودة الطلبة لمدارسهم، مشيرة إلى ان ذلك ضمن سلسلة برامج التوعية لإدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية بوزارة التربية من قبل قسم متابعه الحالات الفردية المتخصصة وقسم علاج الحالات النفسية.



وأضافت المري ان الفعالية تأتي في إطار الحملة الإعلامية المشتركة مع وزارة الإعلام «بدانا بهمة» لنشر الوعي بأهمية الاستعداد للعام الدراسي الجديد تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء، مشيرة إلى اننا نعمل على توعية أولياء الأمور بدور الأقسام لطلبة المدارس ومنصة استشير لاستقبال الاستشارات الاجتماعية والنفسية.



وذكرت المري الى انه تم الاستفسار عن بعض السلوكيات والاضطرابات التي تحتاج الى تدخل لتحقيق التوازن النفسي والاجتماعي لأبنائنا الطلبة، موضحة الى ان اهم المشكلات الطلابية التي تم الاستماع إليها وتوجيه ولي الأمر عليها مشكلة فن التعامل مع المراهقين والعناد وعدم تحمل المسؤولية وتنظيم الوقت وكيفية المذاكرة السليمة منذ بداية العام الدراسي، ناهيك عن المشكلات النفسية مثل: صعوبات التعلم والاضطرابات النفسية والسلوكية والخجل وعدم التكيف والخوف،



هذا وقام الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة د.غانم السليماني بزيارة الى القسم واستمع الى شرح مفصل الى آلية العمل وأبرز المشكلات التي تم طرحها على القسم.