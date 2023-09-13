قام مكتب المدن الصحية التابع لوزارة الصحة بعمل الزيارة الميدانية الثانية لمدينة صباح السالم الجامعية تمهيدا لاعتماد جامعة الكويت كمدينة جامعية صحية، تحضيرا لمرحلة التقييم الرسمية والتي ستقام في شهر ديسمبر من هذا العام من قبل فريق المدن الصحية التابع لمركز الشرق الأوسط الإقليمي.



وتمت الزيارة بحضور رئيس مكتب المدن الصحية في وزارة الصحة د.آمال اليحيى والوفد المرافق، برفقة القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية والقائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية د.مها السجاري، حيث تم الاطلاع على عدة مرافق أبرزها مبنى إدارة النفايات التابع لإدارة الخدمات العامة، ومركز المؤتمرات لزيارة معرض الإرشاد الطلابي للالتقاء بالقطاعات التابعة لجامعة الكويت.



في هذا الصدد، أشارت د.مها السجاري إلى أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على المرافق العامة للخدمات التابعة لجامعة الكويت في مدينة صباح السالم الجامعية، مضيفة أن أبرز المرافق التي تمت زيارتها هو مبنى إدارة النفايات التابع لإدارة الخدمات العامة، ومعرض الإرشاد الطلابي المقام في مركز المؤتمرات، حيث تم الالتقاء بقطاعات الجامعة المختلفة والتي لها صلة وطيدة بتمثيل مدينة صباح السالم الجامعية كمدينة جامعية صحية من ضمنها مركز الخوارزمي للتدريب على تقنية المعلومات وعمادة القبول والتسجيل وعمادة شؤون الطلبة وإدارة الرعاية الاجتماعية ومركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر.



وأوضحت السجاري أنه تم إطلاع الفريق على مدى تواصل جامعة الكويت مع المجتمع الخارجي وذلك من خلال الورش والدورات التي تقيمها الجامعة لكل فئات وأعمار المجتمع في الكويت، لافتة بأن هذه الزيارة تعد خطوة أولية تمهيدية لمرحلة التقييم الرسمية والتي ستقام في شهر ديسمبر من هذا العام من قبل فريق المدن الصحية التابع لمركز الشرق الأوسط الإقليمي.



بدورها، كشفت رئيس مكتب المدن الصحية التابع لوزارة الصحة د.آمال اليحيى أن هذه الزيارة الميدانية الثانية هدفها الوقوف على مدى التطور الذي تم الوصول إليه في مدينة صباح السالم الجامعية استعدادا لمرحلة التقييم النهائي من قبل منظمة الصحة العالمية، مشيرة بأنه تم الالتقاء بعدة قطاعات خلال زيارة معرض الإرشاد الطلابي والذي أعطى فريق المكتب نظرة شمولية عبر التقارير التي تم طرحها والخطط الإستراتيجية للإدارات الجامعية، كما تم الاطلاع على تفاصيل الأعمال الموزعة على قطاعات جامعة الكويت، والتي بدورها تساعد على استيفاء معايير المدينة الجامعية الصحية.



وأضافت د.اليحيى أن حصول جامعة الكويت على شهادة اعتماد المدن الصحية يعد بذرة للعمل المستقبلي في المجالات الأخرى، معربة عن شعورها بالفخر بما تم رؤيته من قبل الفريق لمدينة صباح السالم الجامعية والذي يسهل عملية التقييم النهائي، حيث يشير إلى الوصول بما نسعى له وهو دولة صحية وليست مدينة صحية فقط.