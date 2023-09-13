نظّم البنك الأهلي الكويتي مؤخرا فعالية «أحضر أطفالك إلى العمل» حيث دعا موظفيه إلى اصطحاب أبنائهم إلى مقر عملهم لعيش تجربة الموظف المصرفي.



ولاقت هذه المبادرة الفريدة من نوعها إقبالا كبيرا من الموظفين، بحيث شارك فيها نحو 100 من أبناء الموظفين، وشهدت مجموعة من الأنشطة التي تم تصميمها خصيصا لتثقيف الأطفال وتعريفهم على عالم الخدمات المصرفية.



وبدأ الحدث بتسليم الأطفال بطاقات موظفي البنك الأهلي الكويتي الخاصة بهم لمنحهم شعور الانتماء إلى البنك، ما أتاح لهم الحلول مكان أولياء أمورهم في البنك، كما حصلوا أيضا على هدية ترحيبية تضمنت وجبات صحية وأدوات تلوين لاستخدامها طوال اليوم.



وبهذه المناسبة، قالت مدير عام إدارة الموارد البشرية في البنك الأهلي الكويتي أفراح الأربش «نؤمن في البنك بأهمية تعزيز الانتماء للمجتمع والعائلة بين موظفينا، وقد وفر هذا الحدث فرصة ثمينة لأعضاء فريق عملنا لتعريف أطفالهم على الخدمات المصرفية المتنوعة التي نقدمها، ونأمل من خلال إقامة مثل هذه الأنشطة إلى إلهام الجيل القادم بأهمية القطاع المصرفي».



وتم اصطحاب الأطفال على مدار اليوم في جولة داخل جميع إدارات ومرافق البنك، حيث قاموا بزيارة مكاتب أولياء أمورهم وغيرها من الأقسام، وشكلت الفعالية مناسبة لإظهار شغف الموظفين بعملهم أمام أبنائهم وتعريفهم على المهام التي يقومون بها، وزيادة أواصر التعاون بينهم.



واختتمت الأربش تصريحها، مؤكدة التزام البنك الأهلي الكويتي بخلق بيئة إيجابية في مكان العمل تساعد على تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية وتعزيز رضا الموظفين، لافتة إلى أن فعالية «أحضر أطفالك إلى العمل» تعتبر واحدة من المبادرات العديدة التي يقوم بها البنك لتعزيز قيمه وتطوير العلاقات بين أفراد فريق عمله وعائلاتهم.



ويواصل البنك الأهلي الكويتي منذ تأسيسه عام 1967 تطوره وطرح منتجات جديدة، ليصبح واحدا من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة. وتقدم شركته التابعة ABK Capital مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محليا وإقليميا وعالميا.