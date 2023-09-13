انطلاقا من حرصه على تعزيز التواصل مع فئات المجتمع كافة، وفي إطار حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» الموجهة لعملاء البنك والهادفة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي عن طريق قيام البنك بالتبرع بمبلغ مماثل لما يقوم به أي متبرع من عملاء البنك للجمعيات والجهات الخيرية المشاركة في الحملة من خلال حساباتها لدى البنك التجاري، قام البنك، بالتعاون مع جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية، بتوزيع مستلزمات المدرسة على الأسر المتعففة ضمن مشروع الحقيبة والكسوة المدرسية الذي نظمته الجمعية بحضور مديرها العام ضاري البعيجان وفريق المتطوعين، حيث لاقت الحملة نجاحا كبيرا وقدمت العديد من الاحتياجات والمستلزمات المدرسية لطلبة الأسر المتعففة.



وعن ترتيبات توزيع مستلزمات المدرسة بالتعاون مع الجمعية، قالت نائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري الكويتي أماني الورع، إن فكرة توزيع مستلزمات الدراسة على الأسر المتعففة جاءت متزامنة مع موسم «العودة إلى المدارس»، حيث تأتي هذه البادرة إيمانا من البنك بضرورة مد يد العون والمساعدة للأسر المتعففة.