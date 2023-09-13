أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر د.هلال الساير عن استعداد الجمعية لتقديم مساعدات إغاثية عاجلة لمتضرري الفيضانات التي شهدتها ليبيا لمواجهة آثار الإعصار «دانيال».



وقال الساير لـ «كونا» إن الجمعية على تنسيق وتواصل مع الهلال الأحمر الليبي للوقوف والاطلاع على الاحتياجات الملحة للمتضررين في المناطق التي أصابها الإعصار.



وأكد أن الجمعية تتابع بقلق شديد التداعيات التي خلفها الإعصار «دانيال» وما يواجهه السكان هناك من ظروف إنسانية قاسية، مجددا التضامن والتعاطف مع المتضررين جراء هذا الإعصار الذي أودى بحياة المئات منهم.



وقال إن الجمعية تقوم بواجبها الإنساني لإغاثة الأشقاء تأكيدا لجهود الكويت في مساعدة المنكوبين من ضحايا الكوارث الطبيعية في العالم.