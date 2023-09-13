أطلقت «كيدزانيا الكويت» برنامج «ميوزيكالز» MusiKals المتنوع، وقالت إن ذلك جاء في إطار أن «تعليم الأطفال بطريقة ترفيهية هو شعارنا في كيدزانيا، وأن هذه الخطوة كي نتقدم بشعار «التعليم الترفيهي» خطوة إلى الأمام».



ويستمر هذا البرنامج في الفترة من 3 الجاري إلى 14 أكتوبر المقبل، وهو برنامج جديد وفريد من نوعه يقدم للأطفال فرصة المشاركة في مغامرة موسيقية، حيث يمكنهم الغناء والرقص والعزف، والتفاعل مع الآلات الإيقاعية، بل وصنع بعض الآلات الموسيقية بطريقة إعادة التدوير بطريقة ترفيهية. ها هو بيبوب Beebop وأصدقاؤه يبحثون عن عازفين ومغنين وكتاب أغنيات وملحنين طموحين للانضمام إلى فرقة كيدزانيا «ميوزيكالز» KZMusiKals.



يسلط البرنامج الضوء على مفهوم الاستدامة من خلال رعاية المواهب وتدريب الأذن الموسيقية لدى الأطفال، حيث الراعي الرئيسي للبرنامج هو شركة «مايكروسوفت»، ومن بين الرعاة الآخرين جريدة «الأنباء» (الصحيفة التي تنشر أخبار «ميوزيكالز»).



في عالم «كيدزانيا»، يستطيع الأطفال تجربة مهن واقعية في بيئة محاكاة تحت السيطرة. فنحن نبني أنشطة من شأنها أن تساعد الأطفال على اكتساب مهارات جديدة وخلق «عالم أفضل».



«كيدزانيا» هو مفهوم حائز جوائز ومعروف عالميا لمزجه الفريد بين سمة الترفيه وسمة التعليم للأطفال، لكن قصة نجاحنا لا تتوقف عن هذا الحد، فبفضل شركائنا الذين يزيد عددهم عن 36 شريكا، حيث بدأ العديد منهم يعمل مع «كيدزانيا الكويت» منذ تاريخ إنشائها، أصبح بمقدور الأطفال الآن تجربة معنى العيش في العالم الحقيقي، ومعايشة كيف يصبحون مواطنين أفضل، من خلال لعب الأدوار الواقعية، والتعرف على المهن المتنوعة في الحياة، ومعرفة الأعمال الداخلية للمدينة والوعي بطرق إدارة الأموال. فقد تم تصميم كل تجربة لتمكين الأطفال، ومنحهم الثقة ليخرجوا أقصى ما لديهم، وليحصدوا الإلهام لأن يكونوا مواطنين عالميين عظماء.