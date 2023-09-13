يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) دعمه لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، والتي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف والبنوك، وذلك من خلال التعريف بأنواع خدمات التمويل الشخصي التي يقدمها البنك، والمزايا التي يمكن للعملاء الاستفادة منها، وأوجه الاختلاف بين متطلبات كل نوع منها، وحقوق العملاء وواجباتهم.



وفي هذا السياق، لفت نائب رئيس الائتمان المصرفي للأفراد في KIB محمد العبيد، إلى أهمية تزويد العملاء بتفاصيل التمويلات المختلفة الممنوحة لهم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن أمثلتها المرابحات، وقيمة وعدد الاستقطاعات، ومواعيد سدادها، ونسبتها من صافي الراتب وتبعات عدم السداد، ومنح مهلة لمدة يومين لتمكين العميل من الاطلاع على كامل تفاصيل العقد.



وبين العبيد أن التمويل الشخصي ينقسم إلى نوعين، استهلاكي وإسكاني، أشار في الوقت نفسه إلى ضرورة اطلاع العملاء على شروط الحصول على أي منها، وأحكامها الأساسية، قبل تقديم الطلب، مع ضرورة توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم فيما يتعلق بالضوابط والقوانين والسياسات الناظمة لخدمات التمويل، وذلك وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي.



وأضاف أن KIB يوفر كذلك التمويل الإسكاني، وهو تمويل شخصي طويل الأجل للأفراد ممن يرغبون في بناء، تجديد، شراء أو ترميم بيوتهم، موضحا أن هذا النوع من التمويل يتطلب حدا أدنى للراتب قيمته 500 د.ك، ويتوافر بحد أقصى يصل إلى 70 ألف دينار، مع فترة سداد طويلة الأجل تبلغ 15 سنة (بما فيها فترة سماح للقسط الأول تصل إلى 12 شهرا).



وأشار إلى أن KIB أطلق، في الآونة الأخيرة، خدمة PayTally، وهي عبارة عن منصة إلكترونية متعددة المزايا، ومخصصة لطلب ومتابعة معاملات التمويل الإسلامي «مساومة»، للأشخاص الراغبين في الحصول على أي من الخدمات أو المنتجات التي يوفرها شركاء البنك، من المؤسسات التجارية والخدمية. وذكر، أيضا، أن المنصة توفر خيارات واسعة وشاملة تغطي احتياجات التمويل على اختلاف أنواعها، ويمكن للعملاء تقديم الطلب مع إمكانية الحصول على الموافقة المبدئية، بخطوات سهلة وسريعة.



وفي السياق ذاته، أوضح أن قيمة التمويل لا تقل عن 300 دينار، ولا تتعدى 25.000 دينار، كما أن الخدمة متاحة لكل العملاء، الكويتيين وغير الكويتيين، ومن دون الحاجة إلى تحويل الراتب، مع مدة أقساط تتراوح بين 3 أشهر بحد أدنى و60 شهرا (5 سنوات) بحد أقصى.