أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) أسماء الفائزين في حساب «الرابح»، حيث فاز 30 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الأسابيع الـ 33 حتى الـ 35 لسنة 2023، بالإضافة الى الاعلان عن الفائز الشهري بـ 1 كيلوغرام من الذهب وهو ناصر نافل المطيري، وذلك عن شهر أغسطس 2023.



والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: سليمان عبداللطيف الرويح، عبدالواحد علي روح الدين، أسماء علي الجاسم، علي حسين العبيدلي، مشعل عبدالعزيز الرميح، ناصر عبدالله العبد الهادي، محمد عمر سليم، دلال مشعل السداح، مصطفى علي محمد، ما إيفانجلين لوريني دامازو، ضاري مشاري المشاري، منصور محمد الكندري، محمد ناصر الخالدي، رنا محمد البيطار، علي مراد أرشد، عبدالله عيسى التويتان، عماد محمد السبتي، محمد رجب الفيلكاوي، عذوب سليمان الحريتي، الغاليه عبدالله الرجيب، نوره حمد المخيال، ناهض محمد النجار، محمد اكرم، يعقوب عبدالله المكيمي، محمد محمود عبدالعزيز، طارق محمود حمدان، عبدالرحمن عبدالله الدويسان، صادق مجيد الحداد، سليمان عبدالله الحبيب، مصطفى زكي شلبي.



وتتضمن حملة حساب «الرابح»، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنوي»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام الى 536 عميلا، وقد أجري السحب في المقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.



وتأتي الحملة انطلاقا من سعي «بيتك» المتواصل لتقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتعزز مكانته الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقا لأعلى معايير الجودة.



وحساب الرابح هو حساب راتب يتوافر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وإدارة حساباتهم الشخصية. ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.



وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار لـ 10 عملاء أسبوعيا، و1 كيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، و25000 دينار لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين الى 536 فائزا خلال العام، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب وهي أن يودع العميل 3 رواتب خلال الاشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب، ويشترط ألا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 دينارا في نهاية كل شهر خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب.



ويحرص «بيتك» على مواصلة تعزيز منظومة خدماته ومنتجاته المصرفية بما يتلاءم مع متطلبات العملاء واحتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم وتزويدهم بما هو عصري ومبتكر، بما ينعكس على تحقيق رضا العميل الذي هو من أساسيات العمل في «بيتك» الذي حقق نقلة نوعية وتميزا على مستوى الخدمات المطروحة بالاستفادة من الأدوات التكنولوجية ودراسة متطلبات السوق، وملاءمة كل مرحلة وكل شريحة من شرائح العملاء.