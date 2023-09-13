أعلن بنك وربة عن قيام دور المنظم الرئيسي ومدير إصدار رئيسي ومدير سجل اكتتاب لإصدار صكوك بقيمة 200 مليون دولار لمدة 3 سنوات عن طريق اكتتاب خاص، والتي تم وضعها بنجاح لشركة دايو للهندسة والبناء (Daewoo E&C) شركة رائدة في كوريا الجنوبية في مجال الهندسة والبناء.



هذا، وتعد هذه الصفقة بمنزلة انطلاق مرحلة جديدة محورية في تاريخ الشركة من حيث التنوع في سبل التمويل لكون هذه الصفقة أول إصدار صكوك بالدولار الأميركي لشركة كورية جنوبية.



وفي هذا السياق، قال رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة ثويني خالد الثويني: «انه بالرغم من التقلبات الهائلة التي تمر بها الأسواق المالية العالمية، لقد تمكنا من استقطاب سجل اكتتاب بارز لهذا الإصدار الناجح، مما يدل على ثقة المستثمرين القوية في بنك وربة».



وأضاف: «كما يسرنا إتمام هذه الصفقة التي تعتبر بمنزلة منعطف تأسيسي لاستحداث سبل التمويل لدى شركة دايو للهندسة والإنشاءات، حيث إنها أول إصدار صكوك في تاريخ الشركة».



وأشار الثويني الى أهمية منتج الصكوك الذي بدأ يلعب دورا محوريا كأداة تمويل رئيسية في الأسواق العالمية لرأس المال».



واختتم الثويني بالقول إن هذا الإصدار للصكوك خطوة مهمة في سبيل تعميق دور وأهمية منتج الصكوك كإحدى أدوات الاستثمار والتمويل الرئيسية، التي تستطيع أن توفر التمويل اللازم للحكومات والشركات، حيث أصبحت أداة الصكوك جزءا مهما في سوق التمويل العالمي، مشيرا إلى أن بنك وربة يعد من ضمن اللاعبين الرئيسيين في ترتيب وإدارة وتسويق إصدارات صكوك لشركات محلية وعالمية عديدة.



من جانبه، قال رئيس علاقات المستثمريــــــن والمجموعة المالية في شركة دايو للهندسة والبناء Dae Sik Kim، إن هذا الإصدار الناجح للصكوك يمثل الفهم العميق للشركة وخبرتها في سوق التمويل الإسلامي، والذي يمثل إنجازا مهما لشركة دايو للهندسة والبناء، مما يعزز إحدى أهم الركائز الأساسية للمحفظة التمويلية المتنوعة للشركة.