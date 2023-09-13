محمد الجلاهمة



أسعف وافد إلى مستشفى الفروانية بعد العثور عليه ملقى في ساحة ترابية بمنطقة الفروانية إثر تعاطيه مواد مخدرة، وعثر بحوزته على كيس به«كيميكال».



وكان بلاغ ورد مساء أول من أمس إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوجود شخص ملقى على الأرض في ساحة ترابية بمنطقة الفروانية، وعلى الفور توجه رجال شرطة دوريات نجدة الفروانية إلى موقع البلاغ، حيث شوهد شخص اتضح انه آسيوي ملقى على الأرض وبحالــــة تعاط شديــــدة ولا يستطيع الوقوف، وكان بحوزته كيس به مادة«كيميكال» المخدرة، فتم طلـــب الإسعاف ونقل إلى مستشفى الفروانية وتم وضع حراسة عليه.