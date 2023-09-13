

منصور السلطان



أحال رجال دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي فجر امس مواطنا ووافدا آسيويا الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطهما في منطقة المهبولة بحوزتهما مواد مخدرة.



ووفق مصدر أفاد بأنه خلال تجول احدى دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي فجر امس في منطقة المهبولة، تم رصد سيارة متوقفة وبداخلها شخصان، وبعد التوجه لهما حاول احدهما الهرب فتم ضبطه، حيث تبين أنهما مواطن في العقد الثالث من عمره ووافد آسيوي في العقد الرابع من عمره، وبتفتيشهما احترازيا عثر على عدد 3 أكياس شبو وقطعة حشيش وعدد 5 حبات مخدرة نوع «لاريكا» بالإضافة الى أدوات تعاط وآلة حادة. وعليه، تمت إحالتهما والمضبوطات الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.