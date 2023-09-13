منصور السلطان



بعد أقل من 12 ساعة من تعرض مركز إطفاء السالمي لـ 3 طلقات نارية من سلاح نوع «شوزن» استطاع رجال الإدارة العامة لمباحث السلاح تحديد هوية مطلقي النار، وتم ضبطهما وبحوزتهما السلاح المستخدم (شوزن) وإحالتهما الى النيابة العامة.



خلال التحقيق مع المتهمين اعترفا بإطلاق أعيرة نارية وأنهما كانا يقصدان إصابة الطيور البرية ولا يعلمان ان الطلقات أصابت مركز الإطفاء. يذكر ان بلاغا ورد الى غرفة عمليات وزارة الداخلية فجر أول من أمس من قبل إطفائي يفيد بأنه وزملاءه وخلال تواجدهم في مركز إطفاء السالمي سمعوا أصوات إطلاق نار بالقرب منهم وبعد الخروج من المركز لمعرفة مصدر الصوت تبين ان سيارة بها شابين أطلقا 3 أعيرة نارية ولاذا بالفرار.