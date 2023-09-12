إطلاق نسخة من التيتانيوم بكاميرا 48 ميجا بكسل.. والهاتف الجديد مزود بشاحن "USB-C" بسبب اللوائح الأوروبية.. ويوفر سرعة نقل بيانات أكبر

"آيفون 15" سيكون قادراً على الاتصال بالمساعدة على الطريق عبر الأقمار الصناعية بشكل مجاني لمدة عامين

وكالات: كشفت شركة "آبل" الأمريكية، الثلاثاء، عن هاتف "آيفون 15" الجديد وساعتها "Series 9" المزودة بميزة تسمى "النقر المزدوج"، حيث جاء خلال حفل في المقر الرئيسي لشركة "آبل" في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وذكرت الشركة أن الهاتف الجديد يأتي بشاشة أكثر سطوعاً، وكاميرا بدقة 48 ميغابكسل، بالإضافة إلى كوبالت معاد تدويره بنسبة 100% في بطاريته، فيما سيكون التغيير الأكبر بالنسبة لمعظم عملاء "آبل" في الآيفون الجديد هو التحول من كابلات الشحن الخاصة بشركة آبل إلى USB-C، وهو المعيار الذي تستخدمه الشركة الأمريكية بالفعل على أجهزة الحاسب المحمولة الخاصة بها وبعض أجهزة آيبود المتطورة.

واضطرت شركة "آبل" إلى تغيير نظام كابلات الشحن بسبب اللوائح الأوروبية، لكنها أيضاً استفادت من سرعات البيانات الأعلى التي يمكنها نقل مقاطع الفيديو عالية الجودة المصنوعة باستخدام أجهزة آيفون.

كما ظهرت في الآيفون الجديد تقنية كاميرا "المنظار" الجديدة التي منحت الهواتف قدرات تكبير أفضل، وحافظات من التيتانيوم، بالإضافة إلى شرائح مطورة، ويمكن لهذه العدسات "المنظار" استخدام المرايا أو المنشورات للحصول على عدسة أطول دون الحاجة إلى جعل وحدة الكاميرا أكبر بكثير.

وأعلنت شركة "آبل" أن "آيفون 15" سيكون قادراً على الاتصال بالمساعدة على الطريق عبر الأقمار الصناعية، وهذا يعني أن المستخدمين الذين ليس لديهم خدمة إنترنت ويحتاجون إلى المساعدة على الطريق سيظلون قادرين على الحصول عليها. وستكون الخدمة مجانية لمستخدمي آيفون لمدة عامين.

وكشفت آبل عن أسعار هاتفي آيفون 15 وآيفون 15 بلس، وهما الإصداران الأساسيان من هواتف آيفون الجديدة، إذ يبدأ سعر آيفون 15 من 800 دولار، في حين يبدأ سعر الإصدار الأكبر آيفون 15 بلس من 900 دولار، وذلك للسعة الأساسية التي تبدأ من 128 جيجابايت، وتتيح آبل الهاتفين بعدة ألوان هي: الوردي والأصفر والأخضر والأزرق والأسود، فيما قالت الشركة أن الطلب المسبق على الهاتف الجديد سيكون متاحاً بداية من يوم الجمعة المقبل الموافق 15 سبتمبر، فيما سيتوفر الهاتف يوم الجمعة التالي الموافق 22 سبتمبر 2023.

وسيأتي هاتف آيفون 15 برو المتطور والمغلف بالتيتانيوم باللون الأسود والأزرق والفضي، حيث يروج المسؤولون التنفيذيون في شركة آبل لمدى خفة ونحافة المعدن، مع التركيز أيضًا على قوة التيتانيوم.

وركزت آبل على تحسين تجربة التصوير في آيفون 15 حيث زادت دقة مستشعر الكاميرا الأساسية إلى 48 ميجابكسل، مقابل ١٢ ميجا في آيفون ١٤.

وتوجد كاميرا أخرى ثانوية مكبرة بدقة 12 ميجابكسل مع تحسينات في التقاط الصور الشخصية “بورتريه” دون الحاجة إلى التبديل يدويًا إلى وضع “بورتريه”.

وتشمل التحسينات وضع التصوير الليلي والصور الحية ووضع الحركة في كاميرا آيفون 15، كما تحتوي كاميرا السيلفي الأمامية على خاصية الضبط التلقائي للصورة وخاصية الإضاءة عند تصوير “بورتريه”.

كما سيتوفر نظام iOS 17 يوم الإثنين 18 سبتمبر كتحديث برامج مجاني لكافة طرازات الآيفون.

وفي الحفل ذاته، أطلقت شركة "آبل" لأول مرة ساعة "Series 9" الجديدة بمعالج أكثر قوة، حيث قدمت آبل ميزة جديدة لساعات "Series 9" تسمى "النقر المزدوج"، حيث يقوم المستخدمون بالنقر بالإبهام والإصبع معاً مرتين، دون لمس الساعة، من أجل أداء مهام مثل الرد على مكالمة هاتفية.

وقال جيف ويليامز، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة آبل: إن "تطبيق الساعة الجديدة يستخدم التعلم الآلي لاكتشاف التغيرات الصغيرة في تدفق الدم عندما ينقر المستخدم بأصابعه معاً، مما يحرر اليد الأخرى لمهام أخرى مثل تمشية كلب أو حمل فنجان من القهوة".