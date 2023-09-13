بحفظ الله ورعايته، عاد صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد إلى أرض الوطن مساء امس قادما من الجمهورية الإيطالية الصديقة وذلك بعد زيارة خاصة. وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو الشيخ ناصر المحمد، ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله، وسمو الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى د.محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي بدولة ليبيا الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدة مدن وقرى شرقي ليبيا وأسفرت عن سقوط المئات من الضحايا والمصابين. سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يمكن المسؤولين في البلد الشقيق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية، مؤكدا سموه تضامن الكويت الكامل مع دولة ليبيا الشقيقة حكومة وشعبا في مواجهة تداعيات هذه الكارثة الطبيعية.