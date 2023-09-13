حازت شركة الكويت للتأمين على جائزة «أكثر شركة تأمين مستقرة ماليا»، من مجلة «The Global Economics» المؤسسة المتخصصة في إطلاق التصنيفات السنوية في مجالات الاقتصاد والأعمال.



أتى ذلك عن اختيارات مجلة The Global Economics للشركات المتفوقة في فئة قطاع التأمين، لتنضم بذلك إلى نخبة من الشركات العالمية التي تم اختيارها في قطاعات مختلفة مثل البنوك والتمويل والتأمين والعقارات والطاقة والنقل والضيافة والرعاية الصحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



كما تم اختيار شركة الكويت للتأمين للفوز بلقب «أكثر شركة تأمين مستقرة ماليا» في الكويت تقديرا لأداء الشركة ومركزها الاقتصادي في سوق التأمين المحلي من خلال عدة معايير تدقق فيها اللجنة المتخصصة ولا تتوقف فقط على القدرة المالية والمستقبل الواعد، بل تعتمد أيضا على الوفاء بالتزاماتها تجاه المساهمين والعملاء، ومدى المصداقية التي تتمتع بها بين العملاء ومجتمع الأعمال.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة الكويت للتأمين سامي شريف: «يعد اللقب بمنزلة شهادة ثقة لشركة الكويت للتأمين، وتأكيد على جدارتها ومهنيتها وعملها وفقا للمعايير المهنية الأرقى في قطاعها، وكونها الأفضل في مجال عملها».



وختم شريف حديثه، بالقول: «نحن نعمل بجد للحفاظ على مكانتنا كشركة تأمين رائدة في الكويت لأكثر من 60 عاما، وعلى التطوير المستمر في بيئة وثقافة العمل داخل الشركة، لنتمكن من دعم جميع عملائنا على تحقيق أهدافهم المالية وتأمينهم ضد المخاطر، كما أننا ملتزمون بالتميز في تقديم أفضل الحلول التأمينية المبتكرة لجميع عملائنا».