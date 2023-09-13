عصام الصقر: الأرباح تؤكد نجاح إستراتيجية التنويع بدعم أرباح المجموعة والحد من المخاطر

سنواصل التوسع بالأسواق التي نعمل بها والتركيز على الاحتفاظ بتفوقنا الرقمي وتكامل خدماتنا

علي فردان: نخطو بثبات لتعزيز مكانتنا بالبحرين وتقديم خدمات مصرفية عالية الجودة لعملائنا

البيئة التشغيلية في البحرين أظهرت مزيداً من الانتعاش.. بفضل الجهود الدؤوبة لدعم الاقتصاد

حقق بنك الكويت الوطني - البحرين أرباحا صافية بلغت 63.38 مليون دينار بحريني (ما يعادل 51.7 مليون دينار كويتي) في النصف الأول من العام 2023، مقارنة بـ 54.84 مليون دينار بحريني (ما يعادل 44.68 مليون دينار كويتي) في الفترة نفسها من العام 2022.



وبلغت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني - البحرين 6.75 مليارات دينار بحريني (ما يعادل 5.51 مليارات دينار كويتي) بنهاية يونيو 2023، مقارنة بـ 7.05 مليارات دينار بحريني (ما يعادل 5.75 مليارات دينار كويتي) في الفترة نفسها من العام الماضي.



فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 15% لتبلغ 1.15 مليار دينار بحريني (ما يعادل 940 مليون دينار كويتي)، وانخفضت ودائع العملاء بواقع 4% لتبلغ 2.95 مليار دينار بحريني (ما يعادل 2.405 مليار دينار كويتي) مقارنة بـ 3.080 مليارات دينار بحريني (ما يعادل 2.51 مليار دينار كويتي) في الفترة نفسها من العام الماضي.



نموذج أعمال مرن



وفي سياق تعليقه على نتائج البنك في النصف الأول من العام الحالي، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «حقق بنك الكويت الوطني - البحرين أرباحا جيدة خلال النصف الأول من العام 2023، ويعكس نمو الأرباح رغم استمرار التحديات التي تواجه البيئة التشغيلية بفعل المخاوف الاقتصادية العالمية الناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية، وارتفاع مستويات التضخم، ما يتمتع به البنك من نموذج أعمال مرن ومركز مالي قوي».



وأكد أن الاستثمارات الاستراتيجية التي قامت بها المجموعة خلال السنوات الأخيرة في المجالات الرئيسية الداعمة للنمو، والتركيز على الاحتفاظ بالتفوق الرقمي وتقديم أحدث الحلول المصرفية على صعيد كافة قطاعات الأعمال، جنبا إلى جنب مع أداء العمليات الدولية كان له دور كبير في دعم أرباح المجموعة والحد من المخاطر.



ميزة تنافسية فريدة



وأشار الصقر إلى أن مجموعة بنك الكويت الوطني تتمتع بميزة تنافسية فريدة تتمثل في الانتشار الجغرافي الواسع لعملياتها، ما يعزز من تكامل ما تقدمه من خدمات، ويوفر هذا التنوع درجة كبيرة من المرونة لأرباح المجموعة ويمنح أعمالها ميزة تنافسية قوية.



وأكد الصقر أن الوطني - البحرين يواصل مسيرة ترسيخ موقعه في السوق البحريني، والذي يعد من أهم أسواق النمو لمجموعة بنك الكويت الوطني، نظرا لما يتمتع به من فرص نمو واعدة وآفاق مستقبلية إيجابية.



وشدد الصقر على أن مجموعة بنك الكويت الوطني ستواصل التوسع في الأسواق التي تعمل بها، بما يعزز من مكانتها الرائدة على مستوى المنطقة، ويدعم الأهداف الاستراتيجية للبنك من أجل تحقيق نمو مستقبلي مستدام.



إستراتيجية واضحة



من جانبه، قال مدير عام بنك الكويت الوطني - البحرين علي فردان: «جاءت نتائج البنك في النصف الأول من العام 2023 جيدة رغم التحديات التي واجهت القطاع المصرفي، وذلك بفضل مواصلة الاعتماد على الاستراتيجية الواضحة والرؤية السليمة لمجموعة بنك الكويت الوطني بالتركيز على الأنشطة المصرفية الرئيسية».



وأشار إلى أن البنك يخطو بثبات نحو تعزيز مكانته داخل مملكة البحرين، وذلك عبر تقديم الخدمات المصرفية والمالية عالية الجودة لعملائه من الأفراد والمؤسسات، موضحا أن البنك يتمتع بإمكانات هائلة لتحقيق المزيد من النمو مستقبلا في السوق البحرينية.



وأكد الفردان أن البيئة التشغيلية في البحرين خلال الأشهر الستة الأولى من العام أظهرت مزيدا من إشارات الانتعاش بفضل الجهود الدؤوبة لدعم الاقتصاد، وهو ما من شأنه أن يعطي مزيدا من الثقة لمناخ الأعمال، ويمنح زخما إضافيا لأداء النشاط الاقتصادي.



وأشاد فردان بجهود مصرف البحرين المركزي بشكل خاص والجهات الحكومية بشكل عام التي دعمت أداء البنك والقطاع المصرفي عموما في البحرين، مؤكدا في الوقت ذاته أن دعم مجموعة بنك الكويت الوطني للبنك في البحرين من خلال شبكة فروعها الإقليمية والعالمية الأوسع انتشارا، قد ساهم بشكل واضح في تعزيز نشاط البنك في السوق البحرينية، مستفيدا من تصنيفاته الائتمانية المرتفعة وشبكة علاقاته الواسعة وسمعته الرائدة كأحد أفضل البنوك على مستوى الشرق الأوسط وأحد أكثر البنوك أمانا على مستوى العالم.