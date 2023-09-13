بداح العنزي



أوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة د. حسن كمال بالموافقة على الاقتراح المقدم من الأعضاء، م.علياء الفارسي، م.فرح الرومي، م.منيرة الأمير وم.شريفة الشلفان، بشأن تخصيص مساحات محددة وفق خطة متكاملة لمصدات الرياح في الكويت.



وقال د.كمال إن اللجنة وافقت على الاقتراح المقدم من العضو م.منيرة الأمير، بشأن تفعيل معايير قياس الأداء في منظومة العمل ببلدية الكويت.



وأضاف ان اللجنة وافقت على الاقتراح المقدم من الأعضاء، م.فرح الرومي، م.علياء الفارسي، م.منيرة الأمير وم.شريفة الشلفان، م.عبداللطيف الدعي، فهد العبدالجادر، وم.اسماعیل بهبهاني، بشأن تخصيص مواقع لإيواء الكلاب الضالة بمناطق الوفرة والعبدلي الزراعيتين وكبد والصليبية.



وذكر ان اللجنة ابقت على جدول اعمالها طلب شركة إدارة المرافق العمومية إضافة حمامات ذكية مقابل رسوم رمزية في مواقف السيارات السطحية التي تتم ادارتها من قبل الشركة وذلك لدعوة وزارة المالية وقطاع المشاريع لتقديم عرض مرئي عن الوضع الحالي للخدمات والمرافق.



كما حفظت اللجنة الاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي، بشأن ضم الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى عضوية اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات.



وذكر د.كمال ان اللجنة احالت الى الجهاز التنفيذي الاقتراح المقدم من العضو م. علياء الفارسي بشأن نظام (park and ride) العالمي (اركن واركب)، وتطبيق الاستراتيجية الثالثة في المخطط الهيكلي الرابع للكويت (2040) وذلك لمخاطبة جامعة الكويت لاستعجال الرد.



وقال ان اللجنة أبقت على جدول اعمالها الاقتراح المقدم من العضو م.شريفة الشلفان، إعداد لائحة لتفكيك المباني معتمدة على دراسة ميدانية لأنواع البناء المستخرجة والسوق المحلي.



وأحالت اللجنة كتاب رئيس مجلس إدارة اتحاد أصحاب الفنادق بشأن اقتراح بتعديل بعض بنود الجدول رقم (12) الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بالفنادق والموتيلات في مناطق الكويت والواردة في قانون البناء لعام 2008



وقال د.كمال ان اللجنة احالت الى الجهاز التنفيذي الاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان بشأن تخصيص مواقع مؤقتة لصالح اتحاد الجمعيات التعاونية وذلك لتحديث الرد.



كما أجلت اللجنة بحث موضوع الخدمات الاستشارية لمشروع وسائل عبور المشاة.



وحفظت اللجنة الكتاب المقدم من الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن الاتفاقية الخاصة بدراسة الجدوى والتصميم التمهيدي لتحسين أداء طريق الفحيحيل السريع (30).