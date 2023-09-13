أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة أمس الثلاثاء اعـتـماد كـود الـبناء الخليجي وتدشين النسخة الإلكترونية منه.



وأوضح الشعلة في تصريح لـ «كونا» أن الاجتماع الـ (26) للجنة وزراء شؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي بحث العديد من الملفات التي تتعلق بتطوير منظومة العمل البلدي والتوجهات المستقبلية للتخطيط العمراني الاستراتيجي.



وتابع ان اعتماد كود البناء الخليجي سيطبق على جميع أعمال البناء والتشييد بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والهدم والتعديل وإعادة التأهيل للمباني والمنشآت.



وأشار إلى أن الاجتماع شهد وضع آلية وشروط تصنيف المقاولين في قطاع التشييد والبناء في دول مجلس التعاون إلى جانب بحث سبل تطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية.



وبين أن وزراء البلدية في دول المجلس تباحثوا حول مقترحات خطة العمل البلدي الخليجي المشترك مع الحث على تفعيل دور فرق العمل في الدول الأعضاء لإنجاز مبادرات تخص الخطة الاستراتيجية (2018-2023).



وأضاف أنه تم التباحث حول الموافقة على خطة العمل البلدي الخليجي المشترك (2024-2030) وتكليف اللجان والفرق المعنية بإعداد الإجراءات لبدء التنفيذ والعمل.



وأشار إلى أن الاجتماع ناقش أهمية متابعة مستجدات جائزة مجلس التعاون الخليجي للعمل البلدي في دورته الخامسة التي سيتم تكريم الفائزين فيها على هامش مؤتمر العمل البلدي الخليجي الـ 12 الذي ستستضيفه المملكة العربية السعودية في العام 2024.



وقال الوزير إن الاجتماع ناقش أيضا برنامج فعاليات وأنشطة الأسبوع البلدي الخليجي الثاني الذي ستستضيفه سلطنة عمان منتصف شهر ديسمبر المقبل.