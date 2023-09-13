عبدالله المؤذن: فخورون بإطلاق «كابتيفا» الجديدة المعاد تصميمها لتوفير تقنيات أكثر ذكاء

السيارة تتمتع بأنظمة قيادة آمنة ومحرك أكثر قوة ما يرسخ مكانتها في الكويت لدى العائلات



أعلنت شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده للسيارات، وهي أول موزع لجنرال موتورز في منطقة الخليج، عن إطلاق سيارة «كابتيفا 2024» بنسختها الجديدة، والتي تعد أيقونة أميركية متميزة في عالم سيارات الدفع الرباعي العائلية.



وتجسد هذه السيارة رؤية «شفروليه الغانم» في تقديم أحدث ما يمثل الفخامة والتطور التكنولوجي في عالم السيارات وتوفير تجربة قيادة فاخرة وآمنة وذكية لعملائها في الكويت.



وتم الكشف عن أحدث سيارة مقدمة من «شفروليه الغانم» في مجمع الأﭬنيوز يوم الخميس 7 سبتمبر الجاري، حيث شهد هذا الإطلاق حضور عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام وعشاق السيارات والمؤثرين في الكويت لاستعراض السيارة والتعرف على مميزات هذا الطراز الجديد.



وقد تم تصميم «كابتيفا 2024» وهي نسخة متطورة من سابقتها، كسيارة رياضية عائلية عصرية بتصميم انسيابي، وميزات أمان لا مثيل لها، وأداء قوي، وتكنولوجيا مبتكرة.

وحققت «كابتيفا» منذ إطلاقها في منطقة الخليج نجاحا باهرا، وأصبحت السيارة الأكثر مبيعا ضمن فئة سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم في الكويت منذ عام 2011.



وفي هذا السياق قال نائب المدير العام لشيفروليه وكاديلاك في الكويت عبدالله المؤذن: «فخورون بإطلاق كابتيفا الجديدة والتي تمت إعادة تصميمها من الألف إلى الياء، لتوفير تقنيات أكثر ذكاء وأنظمة قيادة أكثر أمنا ومحرك أكثر قوة مما يرسخ مكانتها في الكويت لدى كل من العائلات وعشاق القيادة في الطرق الوعرة على حد سواء».

واستطرد المؤذن «تمتاز كابتيفا بقدرات فائقة توفرها أنظمة الدفع الرباعي وديناميكية القيادة الاستثنائية والأداء القوي بالإضافة إلى أعلى مستويات الراحة والترفيه التي توفرها السيارة التي تتسع لسبعة ركاب».



تصميم خارجي عصري



تتألق «كابتيفا 2024» بهيكل خارجي يمتاز بمظهر العصري بفضل النوافذ الكبيرة والأنيقة. وتمتاز الواجهة الأمامية للسيارة بشبك أمامي بارز، وبمصابيح إضاءة «LED» فائقة الجودة، ومصابيح إنارة نهارية جارية، وإنارة خاصة بالضباب.

ويتألق الشكل الجانبي للسيارة عبر إطارات بحجم 18 بوصة، ومقابض أبواب بلون الهيكل مع تفاصيل مصنوعة من الكروم، بالإضافة إلى مرايا جانبية بلون الهيكل قابلة للتعديل والطي كهربائيا مع أضواء LED للتأشير. كما تمتاز «كابتيفا 2024» بسهولة الوصول إلى الأمتعة عبر الباب الخلفي الذي يفتح للأعلى.



رحابة داخلية لا مثيل لها



وتعد «كابتيفا 2024» مركبة عائلية بكل المقاييس، حيث تستطيع استيعاب سبعة ركاب براحة عالية، وتضفي فتحة السقف البانورامية في السيارة شعورا بالفسحة والفخامة. وتم تصميم مقصورتها بعناية فائقة، حيث تتميز بمواد فاخرة وتشطيبات عالية الجودة ومقاعد مريحة وأنيقة ثنائية اللون، كما يمكن تعديل مقعد السائق كهربائيا.

علاوة على هذا، وبفضل الأرضية الخلفية المسطحة والأنماط التصميمية المتعددة لكيفية تحميل الأمتعة، يمكن بكل سهولة تعديل التقسيمة الداخلية للسيارة لاستيعاب مختلف الاحتياجات.



وتعكس أجهزة الترفيه والتحكم في «كابتيفا 2024» الرفاهية التي تسعى لها «شفروليه الغانم» من خلال توفير شاشة عرض LCD عالية الجودة بحجم 10.4 بوصة تعمل باللمس مدعومة بأنظمة ذكية متوافقة مع كل من «أندرويد» و«Apple Car Play». كما تمنح «كابتيفا 2024» لركابها تجربة صوتية متميزة من خلال نظام صوتي الذي يشمل ستة مكبرات صوتية موزعة في مقصورة السيارة.



السلامة أولوية



ويأتي الطراز الجديد من «كابتيفا» مع مجموعة متطورة من مزايا السلامة المتقدمة وأنظمة مساعدة السائق ككاميرا الرؤية الأمامية والخلفية، وأجهزة الاستشعار الأمامية والخلفية للركن ومكبح الركن الإلكتروني، والأكياس الهوائية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وأقفال ISOFIX لمقاعد الأطفال، ونظام المكابح المانع لانغلاق العجلات، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، والتحكم بالثبات، والتحكم بالجر، والمساعدة ببدء صعود التلال وغيرها من المزايا الأخرى.



برنامج تعهد شفروليه



وتقدم شفروليه الغانم العديد من المميزات لتعزيز خدمات ما بعد البيع عبر برنامج «تعهد شفروليه» لجميع عملاء شفروليه، حيث يتم توفير الاطمئنان وراحة البال لهم بوجود أكبر مركز خدمة في العالم والمزود بكافة المعدات والنظم الحديثة للصيانة على أيدي فريق فني عالي الكفاءة لتقديم الخدمة المبنية على 4 ركائز هي التنافسية والشفافية في القيمة والأجور (وخاصة لسيارات الدفع الرباعي)، خدمة الحجز للخدمة في نفس اليوم، الجودة في الخدمة من خلال فريق فني معتمد وعالي الكفاءة، وتوفير ضمان 3 سنوات أو 100.000 كيلومتر مع خدمة المساعدة على الطريق 4 سنوات 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.



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