

بيروت - خلدون قواص



أكد مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان أن امن المخيمات الفلسطينية في لبنان هو من أمن لبنان ولا ينبغي التقاتل بين الإخوة الفلسطينيين. ودار الفتوى يؤلمها ما يحدث من اشتباكات في مخيم عين الحلوة وسقوط قتلى وجرحى. ودعا خلال استقباله المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري إلى وحدة الصف الفلسطيني وتوجيه البندقية الى المحتل لأرض فلسطين وعلى أرضها ومن اجل تحريرها تكون المقاومة، مناشدا الفصائل الفلسطينية التنسيق مع الأجهزة اللبنانية المعنية بالحفاظ على الأمن والاستقرار على الساحة اللبنانية وخصوصا في المخيمات الفلسطينية.



من جهته، أكد اللواء البيسري ان الاتصالات والمشاورات مستمرة لتثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة مهما كانت الأسباب رأفة بالمواطنين وحفاظا على أرواحهم، واطلع سماحته على المساعي والجهود التي قام بها لوقف الاقتتال في مخيم عين الحلوة.