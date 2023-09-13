تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المغرب للعثور على ناجين وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين فقدوا منازلهم رغم تلاشي الآمال بعد أكثر من 72 ساعة على الزلزال المدمر الذي خلف آلاف القتلى والجرحى، فيما أطلق الصليب الأحمر الدولي مناشدة لجمع أكثر من 100 مليون دولار للمساعدة العاجلة.



ويحاول عناصر الإنقاذ المغاربة، بدعم من فرق دولية، تسريع عمليات البحث للعثور على ناجين محتملين وتوفير مأوى لمئات الأسر التي خسرت مساكنها، لكن في بعض المناطق النائية والمعزولة يبدو السكان ضائعين وسط أنقاض منازلهم.



ووصل عدد قتلى الزلزال، الذي بلغت قوته 6.8 درجات على مقياس «ريختر» وضرب جبال الأطلس الكبير الجمعة الماضية، إلى ما لا يقل عن 2901 شخص وأكثر من 5530 مصابا، بحسب التلفزيون الرسمي امس، لكن هذه الأرقام مرشحة للزيادة على الأرجح.



وتتلاشى الآمال في العثور على ناجين تحت الأنقاض، لأسباب منها أن الكثير من المنازل القديمة المبنية بالطوب اللبن والمنتشرة في القرى الجبلية انهارت وتحولت إلى أكوام تراب ليس بينها مسام تسمح بمرور الهواء.



ومع وقوع المناطق الأكثر تضررا من الزلزال في أماكن وعرة ومعزولة، كان المشهد أمس غير واضح المعالم مع إقامة بعض المخيمات بصورة منظمة ونقل الإمدادات جوا، بينما لم تصل مساعدات مطلقا لمواقع أخرى بسبب إغلاق الطرق جراء الصخور والانهيارات الناجمة عن الزلزال. وأنشأ الجيش المغربي مستشفيات ميدانية لعلاج الجرحى في المناطق البعيدة، على غرار قرية أسني في إقليم الحوز المنكوب.



وقد استقبل هذا المستشفى أكثر من 300 مصاب بحسب الطبيب الكولونيل يوسف قموس الذي تحدث لوكالة «فرانس برس».



ومن جنيف، ناشد الصليب الأحمر الدولي جمع أكثر من 100 مليون دولار لتقديم المساعدة التي يحتاج اليها المغرب بشدة.



ويؤمل أن تمكن هذه المساعدة من «تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا في هذا الوقت، والتي تشمل الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة ومواد الإغاثة في مجال المأوى والاحتياجات الأساسية»، وفق ما أوضحت كارولين هولت مديرة قسم الكوارث والمناخ والأزمات في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. وأضافت أن الأموال مطلوبة من أجل «الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة ومواد الإغاثة والمأوى والاحتياجات الأساسية». وتابعت «نحن بحاجة للتأكد من أننا نتجنب موجة ثانية من الكوارث».



ودافعت هولت عن الوتيرة البطيئة التي تستقبل فيها المملكة مزيدا من المساعدات الدولية. وأشارت إلى أن «هذا حدث ساحق.. كان من شأنه أن يربك العديد من المجتمعات».



وذكرت أن «التنسيق والدراسة المتأنية في هذه اللحظة أمر أساسي».



من جانبها، قدرت منظمة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أعداد من يبيتون في العراء في المغرب جراء الزلزال المدمر بنحو 300 ألف شخص.