سؤال وجواب



كيف تسهم ممارسة الرياضة في الحد من لويحات ألزهايمر؟! أظهر خبراء أن هرمونا يسمى «إيريسين» يطلقه الجسم أثناء التمرين الرياضي، يزيل اللويحات في الدماغ المرتبطة بحالة فقدان الذاكرة.

وثبت أن التمارين البدنية تقلل من رواسب «بيتا أميلويد» في العديد من نماذج الفئران، لكن الآليات المعنية ظلت غامضة.

والآن تحل الدراسة، التي نشرت في مجلة Neuron، اللغز على أمل كشف النقاب عن طرق جديدة للوقاية من الخرف أو علاجه. وقال د.سي هون تشوي، المعد الرئيسي للدراسة: «أولا، وجدنا أن «علاج إيريسين» أدى إلى انخفاض ملحوظ في الأمراض المصاحبة لأميلويد بيتا.

ثانيا، أظهرنا أن تأثير «إيريسين» يعزى إلى زيادة نشاط «نيبريليسين» بسبب زيادة مستويات «نيبريليسين» المفرز من خلايا في الدماغ تسمى الخلايا النجمية».

وأشار الخبراء إلى أن التمارين الرياضية تجعل العضلات تفرز مادة «إيريسين»، وبالتالي زيادة مستوياتها في الجسم. ويؤدي ذلك إلى تحسين نشاط العضلات، ما يزيد من كمية الطاقة التي يمكن للعضلات استخدامها.

وقال د.رودولف تانزي: «تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن «إيريسين» هو وسيط رئيسي للزيادات في مستويات «نيبريليسين» الناجمة عن ممارسة التمارين الرياضية، ما يؤدي إلى تقليل عبء بيتا أميلويد، كما يشير إلى مسار مستهدف جديد للعلاجات التي تهدف إلى الوقاية من مرض ألزهايمر وعلاجه».

وفي السابق، طور فريق البحث أول نموذج ثلاثي الأبعاد لمرض ألزهايمر، وهو نظام من الخلايا تم بناؤه في المختبر لتمثيل دماغ بشري مصاب بهذه الحالة. وشمل ذلك السمتين الرئيسيتين للحالة: رواسب بيتا أميلويد وتشابكات تاو في الدماغ.

المصدر: «ديلي ميل»