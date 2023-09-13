مفرح الشمري



في اجواء مليئة بالسعادة، اقامت مؤسسة «كويت فيلم» امس الاول في فندق الريجنسي وتحديدا في «القاعة التنفيذية» حفل عشاء لنجوم مسلسل «سوء المناخ» الذي سيعرض على منصة شاهد قريبا وذلك بحضور المنتج والمشرف العام للعمل عبدالرحمن الدين ود. حنان خسروه والكاتب والمخرخ رمضان خسروه، احتفالا بأول انتاجات مؤسسة «كويت فيلم» في مجال الدراما التلفزيونية.



حضر حفل العشاء وسائل الاعلام ونجوم العمل جمال الردهان وزهرة عرفات وعبدالناصر الزاير ود. احلام حسن وعبدالله البلوشي ونصار النصار وعصام الكاظمي وسعاد الحسيني وانسام الخلف ومبارك سلطان ومحمد اشكناني واسامة البلوشي والطفلة ملك، بالاضافة الى الطاقم الفني الذي تصدى لانجاز هذا العمل الذي يتناول قضية اجتماعية حقبوية مرت على الكويت كتبها واخرجها باقتدار رمضان خسروه وتدور أحداثها في الكويت مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وذلك أثناء ازدهار سوق المناخ وأثره على الشارع والمجتمع، ويقع المسلسل في 11 حلقة تحمل بين طياتها العديد من المفاجآت لمن سيتابعون هذا العمل الحقبوي الذي استمد احداثه وشخصياته من واقع عشناه في القرن الماضي.



صناع العمل ارادوا من هذا الحفل أن يقولوا لفريق العمل «يعطيكم العافية» على ما بذلتموه من جهد في هذا المسلسل.



اللافت في «سوء المناخ» ان جهة انتاجه اعتمدت على نجوم وأبطال من غير المعتاد مشاهدتهم مجتمعين في عمل واحد مثل زهرة عرفات، تركي اليوسف، جمال الردهان، أحلام حسن، عبدالناصر الزاير، عبدالله البلوشي، نورا العميري وغيرهم، وهذا ان دل فإنه يدل على انهم يريدون تقديم دراما تجسد حقبة مرت على الكويت دون النظر في مسألة الربح والخسارة وهذا بالطبع يحسب لهم باستقطاب نجوم مميزين لتجسيد شخصيات المسلسل المنبثقة من الواقع.



نجوم العمل الذين حضروا حفل العشاء وجهوا شكرهم للجهة المنتجة للعمل على الحفاوة التي وجدوها منهم من خلال تعاملها الراقي والتعاون اللامحدود معهم والذي جعلهم يشعرون بانهم اسرة واحدة متجانسة، حيث بذلوا من خلاله جهودا مضاعفة لإظهار هذا العمل الى النور بصورة جميلة وواقعية لجذب المتلقي.