دمشق - هدى العبود



بدأت المخرجة رشا شربتجي بتصوير عشاريتها الجديدة «المهرج»، بحضور الفنان باسم ياخور والفنانة أمل بوشوشة، وأعلنت أن عمليات التصوير ستتم بالكامل في مدينة دمشق، وتدور أحداث القصة حول جريمة قتل غامضة ومعقدة، ومن خلال التحقيقات فيها تتكشف طبيعة العلاقة بين الشخصيات حتى الوصول للقاتل.



وقالت شربتجي عن بدء أعمال التصوير بـ«المهرج»: تحضيرات ومتعة وشغف جديد، رحلة من نوع آخر.. ادعوا لنا. يذكر أن عشارية «المهرج»، من تأليف: بسام جنيد، إنتاج: شركة «دراما شاليف»، بطولة: باسم ياخور، أمل بوشوشة، خالد القيش، نضال نجم، ديمة الجندي، غزوان الصفدي، إبراهيم شيخ إبراهيم، بلال قطان، راما زين العابدين، وغيرهم.