أكد اتحاد كرة القدم حرصه على الالتزام بالروح الرياضية، التي يجب أن يتمتع بها الجميع، والحفاظ على العلاقات الطيبة بين الهيئات الرياضية، ونبذ أي تصرفات غير مسؤولة يمكن ان تلقي بظلالها السلبية على المنظومة الرياضية، ولا تخدم المصلحة العامة للرياضة الكويتية بشكل عام.



واستنكر الاتحاد في بيان تسريب بعض المراسلات التي تتسم بالسرية والخصوصية بين الهيئات الرياضية، وخروجها عن نطاق المألوف، وهو ما من شأنه أن يسيء لأسرة كرة القدم الكويتية بشكل عام، كما أنها تضرب الثقة المتبادلة بين الهيئات، مؤكدا انه لابد من العمل على ترسيخ مبدأ الثقة والأمانة في تبادل المراسلات والتعامل الذي يتسم بالنبل وتغليب المصلحة العامة على الخاصة مما يحقق التجانس في العمل فيما بين الجميع.



وأعرب عن أسفه لما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي لكتاب إشعار تحويل بنكي صادر عن الهيئة العامة للرياضة إلى محافظ بنك الكويت المركزي بتحويل مبلغ مالي للاتحاد نظير بدل معسكر تدريبي خارجي للمنتخب الأول لكرة القدم مؤرخ في 2023/9/6.



وقال انه يتعين على القائمين على إدارة الهيئة العامة للرياضة بفتح تحقيق عاجل وفوري للوصول لمن يقوم بهذه التصرفات غير المسؤولة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن ضده، حفاظا على خصوصية وسرية المراسلات المتبادلة بين الهيئة والجهات الأخرى التي تتعامل معها.