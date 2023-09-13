هادي العنزي



يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل نظيره القادسية مساء اليوم، في مباراة ودية تحضيرا لاستئناف دوري زين للدرجة الأولى، المقرر له 28 سبتمبر الجاري، ويختتم الساحل مبارياته الودية بلقاء يجمعه مع الشباب في 21 من الشهر الجاري، وذلك قبل وقت كاف من مواجهة «أبناء أبوحليفة» مع اليرموك في الرابع من أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة.



وقد استعاد الساحل خدمات الظهير الأيسر خالد القحطاني، بعد تعافيه من الإصابة، فيما بدأ المهاجم البرازيلي جيوفاني عودة تدريجية، حيث باشر أمس الأول الركض حول المعلب، وقام بتدريبات بدنية من دون كرة.



من جانبه، يعكف المدرب الوطني محمد العزب وفريقه المعاون على رفع الجاهزية الفنية والبدنية للفريق بحضور مكتمل العدد تقريبا، ولزيادة الانسجام بين اللاعبين، وصولا لأفضل أداء ممكن للفريق، وبما يمكن «الأصفر» من تسجيل فوزه الأول في الدوري، بعد تعادله مع التضامن (1-1) في الجولة الأولى للمسابقة، لتحقيق هدفه بالعودة للدوري الممتاز بنجاح.