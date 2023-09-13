مبارك الخالدي



تغادر البلاد السبت المقبل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي متجهة إلى البصرة، وذلك لملاقاة فريق الزوراء العراقي المقررة في 18 الجاري ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.



وستغادر بعثة «الأخضر» برفقة لاعبي منتخبنا الأولمبي وهم: بندر السلامة وحسين اشكناني وبدر المطيري، باستثناء سلمان العوض الذي يقضي عقوبة آسيوية وعليه سيكون اللاعب متاحا أمام منتخبنا الأولمبي الذي سيتوجه للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية في الصين.



وكان «الأخضر» قد تعادل مع السالمية 2-2 في مباراة ودية أقيمت مساء أول من امس، حيث سجل للعربي مامادو ثيام ويوسف ماجد بينما سجل هدفي السالمية اوسينيو سيزار ويوسف العنيزان.



إلى ذلك، وتحضيرا لمواجهة العربي، التقى مساء أمس الزوراء الذي يقوده المدرب المصري حسام البدري نظيره الكهرباء في مباراة ودية بملعب الفيحاء.



وكان الزوراء قد تعاقد قبل أيام مع المدافع الدولي السوري فارس أرناؤوط قادما من نادي جوا الهندي، ليكون الصفقة الأخيرة من اللاعبين المحترفين التي أنجزها الفريق قبل الدخول بمنافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.



وفي جانب متصل، أغلق الجهازان الفني والإداري بالعربي ملف اللاعبين المحترفين بالتعاقد مع المغربي وليد الصبار الذي يشغل مركز وسط الملعب، وهو من خريجي مدرسة الرجاء المغربي، ومثل أندية الكوكب المراكشي وأولمبيك آسفي، كما خاض تجربة احترافية في الإمارات، ومثل منتخبات المراحل السنية بالمغرب وفاز بكأس العرش المغربي 2017.