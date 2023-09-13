هادي العنزي



دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل تحضيراته الأخيرة لاستئناف دوري زين للدرجة الممتازة، تمهيدا لعودة يستعيد بها «الأشاوس» بريقه في الموسم الماضي، حيث يلتقي نظيره الكويت في الـ 7 مساء اليوم، فيما ستكون مباراته الودية الثانية والأخيرة مع الصليبخات مساء الاثنين المقبل، وبنفس التوقيت، قبل ملاقاة نظيره القادسية 30 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري.



ويسعى مدرب الفحيحيل فراس الخطيب إلى تجاوز النتائج «المتعثرة» التي تحصل عليها في الجولتين الأولى والثانية من الدوري، بعد تعادله مع الشباب (1-1)، والخسارة من خيطان (0-3)، وبدء حصد النقاط للعودة للمنافسة على المراكز المتقدمة.



واجتهد المدرب السوري فراس الخطيب وفريقه المساعد خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في محاولة منه للوصول إلى حالة متقدمة من الانسجام بين اللاعبين، بعد تعاقدات عديدة أقدم عليها فريقه خلال فترة الصيف، وأداء غير متزن في المباراتين الأوليين في الدوري، كما يتوقع أن يشرك مهاجمه البرازيلي فيتور دا سيلفا، والتونسي عبدالرحمن الحنشي لتجربتهما والاطمئنان عليهما بعد تعافيهما من الإصابة.