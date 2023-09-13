أعلن الأهلي المصري رسميا عن إتمام التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنطوني موديست لمدة عام قابل للتمديد براتب سنوي 1.5 مليون يورو، إلى جانب 400 ألف دولار أخرى كإضافات، وذلك بعد أن نجح مسؤولو التعاقدات بالجزيرة في إقناع موديست بتفضيل عرض الأحمر على 4 عروض أخرى من كولن واينتراخت فرانكفورت في ألمانيا وباوك اليوناني والفتح السعودي.



وبتلك الصفقة استكمل المدير الفني للفريق مارسيل كولر القطعة الناقصة التي ظل يبحث عنها الأهلي لشهور لسد العجز في مركز رأس الحربة الصريح وحل مشكلة إهدار الفرص أمام مرمى الخصوم وخاصة الكرات العرضية التي تحتاج لمهاجم طويل القامة مثل موديست المتميز باللعب برأسه وكلتا قدميه، كما يمتلك فاعلية كبيرة أمام المرمى.



وأبرزت العديد من الصحف العالمية المهتمة بالشأن الرياضي مثل ليكيب الفرنسية وبيلد الألمانية خبر انتقال موديست للقلعة الحمراء، مع توقعات كبيرة بتألق الفرنسي ومساعدة ناديه الجديد في حصد البطولات وبالأخص في كأس العالم للأندية الذي يتمنى الأهلي ضمه لدولاب بطولاته رغم صعوبة المهمة أمام أبطال أوروبا محتكري لقب البطولة.



من ناحية أخرى، أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز بمسماه الجديد «دوري النيل» عن مواجهات نارية في الجولة الأولى حيث يلتقي الزمالك مع بيراميدز، فيما يلعب الأهلي حامل اللقب ضد المصري البورسعيدي، على أن تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة العاشرة.



وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن اللائحة الجديدة المنظمة للبطولة، والتي شملت العديد من التعديلات على مستوى المكافآت والعقوبات. وتنص اللائحة على منح بطل الدوري مكافأة مالية قدرها 5 ملايين جنيه، ومليون جنيه لكل فريق مشارك بعد انقضاء الموسم.



وصرح رئيس الرابطة أحمد دياب بأن المنافسة ستنطلق يوم 18 الجاري على أن تنتهي 30 يوليو المقبل، كما كشف عن نجاح الرابطة بالتنسيق مع الجهات المعنية في زيادة أعداد الجماهير من 6 آلاف إلى 10 آلاف متفرج لكل مباراة، مضيفا: «طلبنا أيضا حضور السعة الكاملة للملاعب في الدور الثاني من الدوري».