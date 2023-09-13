بيروت - جويل رياشي



يحتضن «بيت بيروت» في السوديكو على تقاطع بشارة الخوري في قلب العاصمة اللبنانية، معرض صور قديمة عائدة للمدينة بين 1840 و1918.



يستمر المعرض في محطته الثانية بعد أولى في بلدة الهري الساحلية البترونية (على طريق طرابلس شمال لبنان)، في متحف «نابو»، الذي تبنى الفكرة ونسقها، ضمن إطار التعريف بـ«بيروت كما كانت».



فبعد 6 أشهر من العرض شمالا، جاء الدور على العاصمة لتحتضن ارشيفها من الصور العائدة الى الحقبة العثمانية، من 1840 تاريخ التقاط الصورة الفوتوغرافية الرسمية الأولى في المدينة، كما ذكر في كتيب صغير يوزع بالمجان في الطبقة الثالثة من «بيت بيروت»، حيث تتوزع الصور على طبقتين، الأرضية والثالثة بفناء واسع في الأخيرة.



«بيروت 1840 - 1918، صور وخرائط»، الاسم الرسمي للمعرض: أعمال ل 32 مصورا بين غالبية من الأجانب ولبنانيين بينهم جورج تابت والأخوة صرافيان ولويس صابونجي وجورج صابونجي والأب جوزف عون وغرابيد كريكوريان الى «مصور مجهول» استحوذت مشاهده على انتباه زوار في الفترة الصباحية من المعرض (العاشرة صباحا حتى السابعة مساء). اما الأجانب فقد أقام العديد منهم في الولاية التابعة للسلطنة العثمانية وقتذاك، قبل إلحاقها بدولة لبنان الكبير التي أعلنها الجنرال الفرنسي غورو من على درج قصر الصنوبر قرب سباق الخيل في الاول من سبتمبر 1920.



من بين المصورين الأجانب جان باتيست شارليه وفريديريك غوليل فيسكه ولويس فين والوا بير وتانكريد دوما وهيبولايت أرنو وماكس فان ابونهايم وبينجامين وجون جو سميث وبيغر ويلهان بيرغرين ولويس دو كليرك وزوبير باين والاخوة مانسون وفيليكس بونفليس وأونوري بوف وهنري سوفير وجوليوس لواتفيد وعلي سامي اوزار وراول دو سان سن وليدي بونفيس وباسكال سيباح ولدوفيكو هارت وأ دبليو بلاب.



وقد نسق الأعمال الكاتب والباحث اللبناني بدر الحاج، وجمعها في كتاب من جزءين بالشراكة مع السفير السابق سمير مبارك، وبمساهمة من مؤسس ورئيس جمعية «تراث بيروت» سهيل منيمنة، وإنتاج «الدولية للمعلومات» التي تدير متحف «نابو».



تحكي المشاهد المعروضة قصة المدينة و«كيف كانت؟»، علما ان بعض المعالم مستمرة الى اليوم، وان كان القيمون على المعرض أشاروا في لوحة عملاقة الى تراجع لائحة الجرد للمنازل والأبنية التراثية في المدينة (والتي وضعتها وزارة الثقافة عام 1995) من 1016 منزلا الى 209 في أيامنا هذه. «وبالتالي، فقد تم تغيير أفق هذه المدينة بشكل نهائي». مع الإشارة الى تغلب بيروت على ما أصابها من كوارث من الزلازل وتعرضها للقصف (الإيطالي) في الحرب العالمية الأولى (صور من أضرار في المرفأ ومبنى الجمارك لبيغر ويلهان بريغرين) والحرب الأهلية (1975 - 1990) وآخرها الأضرار الناجمة عن انفجار المرفأ في 4 أغسطس 2020.



مشاهد من المدينة كافة في تلك الحقبة، أضيفت اليها صور عن المجاعة في الحرب العالمية الأولى وبورتريهات لشخصيات.



بـ «الأسود والأبيض»، تعكس الصور طريقة الحياة في البلدة التي تحولت مدينة، ثم عاصمة للبنان، وبوابة عبور بين الشرق والغرب. حكاية بيروت بالصورة متاحة أمام الزوار، وعدسات الكاميرات (من الأجانب) وأجهزة الهاتف الخليوي. ومن يرغب، يستطيع الحصول على صور بمقاسات صغيرة ومتوسطة معروضة للبيع، الى كتابي الحاج (الجزءان) ونسخة بالعربية (بسعر أقل).



الحركة مقبولة في ساعات النهار، وتشهد إقبالا أكثر في فترة العصر، مع تراجع درجات الحرارة المرتفعة هذه الأيام في بيروت والساحل اللبناني، وفي غياب عمل أجهزة التبريد، خفضا للأكلاف التشغيلية للمعرض، وتسلل نفحات الهواء من النوافذ الضخمة المفتوحة في الطبقة الثالثة، والواجب.



تكرس صور المعرض استمرارية العاصمة، التي لطالما نهضت من بين الركام، وعادت أجمل، هي التي تنتصر لإرادة الحياة وتتغلب على الكوارث والحروب على أنواعها.