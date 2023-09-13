بيروت - منصور شعبان



أعلن، أمس، عن مقتل العميد في قوات الأمن الوطني الفلسطيني «جمال السقا»، المسؤول في مخيم برج البراجنة، إثر إطلاق النار عليه، أثناء قيادته السيارة باتجاه مدينة صيدا، وذلك في بلدة الجية الساحلية، كما تناقلت مواقع التواصل خبر مقتل جمال منصور، المسؤول لدى التنظيمات المتطرفة بينما كان يحاول الدخول إلى حي حطين.



وساد، أمس، هدوء حذر، على محاور القتال في مخيم عين الحلوة بعد ليل تخلله بعض الرشقات النارية.



وأصبحت جميع الطرقات في صيدا سالكة باستثناء طريق الحسبة الذي مازال مقطوعا بسبب التدابير الأمنية.



وكانت قد اشتدت، ليل أمس الأول، الاشتباكات في المخيم، على الرغم من إعلان الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار على اثر اجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك مع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري ومتابعة تسليم المطلوبين في اغتيال العميد أبوأشرف العرموشي ورفاقه وكذلك عبدالرحمن فرهود.



الهدوء الحذر تخللته خروقات، في بعض المحاور، وبحسب التقارير الواردة من داخل المخيم، لاتزال التدابير الأمنية وإجراءات السير الاستثنائية متخذة وتطاول مدينة صيدا، التي أقفلت فيها محال عدة ومؤسسات عامة وإدارات رسمية، فيما تستمر المساعي لتثبيت قرار وقف إطلاق النار، وسط اتهامات من قبل القوى الفلسطينية للجماعات المسلحة بخرقه، وعدم التزامها بتسليم المطلوبين في اغتيال قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء العرموشي ورفاقه.



وفي جديد المواقف تخوف الأمين العام للتنظيم الناصري النائب أسامة سعد من تمدد الاشتباكات الى وسط مدينة صيدا، مؤكدا ان البلد بحاجة إلى الاستقرار، ومخيم عين الحلوة بحاجة الى رفع الحمايات وضبط أكثر لعملية دخول وخروج المطلوبين وتسليحهم وتمويلهم.



وأضاف، في تصريح متلفز، ان مسألة الحسم ودخول الجيش اللبناني في معركة ضد المسلحين، وإنهاء هذا الوضع في مخيم عين الحلوة، يحتاج الى قرار سياسي، ولا أدري توفر ظروف هذا القرار السياسي في ظل غياب موقع رئاسة الجمهورية، ووجود حكومة تصريف أعمال، سائلا هل يسمح الوضع الإقليمي بهذا الأمر؟ وما تداعياته؟



وردا على سؤال عما إذا كان هناك من غطاء إقليمي وداخلي للجماعات المسلحة، قال سعد: «أتمنى ألا يكون هناك غطاء لبناني رسمي. فقد صدرت مواقف في الفترة الأخيرة ان الأشخاص الـ 8 المطلوبين قتل منهم 5 أشخاص، للأسف لم يقتلوا، متسائلا: حول ماذا يدل هذا الكلام الذي صدر عن مصدر رسمي لبناني؟».