القاهرة - ناهد إمام



قالت د.جيهان العسال أستاذة الأمراض الصدرية بطب عين شمس، نائبة رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن أحدث تحورات كورونا هي سلالات بيرولا وEG.5، وهو ما يطلق عليه «إيريس»، وقد تم رصد عدد من حالات «إيريس» البسيطة في مصر.



وقالت، إن الأعراض بسيطة وكلها حالات لم تؤد لدخول المستشفى، مضيفة، أنه يجب علينا اتباع الطرق الوقائية، وإذا أصيب شخص بالفيروس عليه أن يعزل نفسه في المنزل لتجنب عدوى الآخرين، موضحة ان الأعراض تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، واحتقان بالحلق، وكحة وضيق بسيط بالتنفس، ولكن بصورة بسيطة.



ولفتت إلى أن علاج الحالات من خلال آخر بروتوكول لعلاج كورونا، موضحة أن العلاج هو نفس علاج فيروس كورونا التقليدي، الذي يطبق حاليا، واستراتيجيات العلاج الأخيرة هي الموجودة حاليا.



وتنصح بالتطعيمات وخاصة تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والأطفال، وأصحاب المناعة الضعيفة، وأي شخص لديه أعراض إصابة يظل في المنزل حتى لا يعدي الآخرين.



وقالت إن الفئات المستهدفة لتلقي لقاح كورونا هم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والذين يعانون من عوامل خطورة عالية.



وأشارت د.جيهان العسال إلى أنه تم عقد جلسة عن زمالة الأمراض الصدرية بالمؤتمر العالمي للسكان، برئاسة د.حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، حيث تناولت الجلسة الجديد في علاج الالتهاب الرئوي سواء في المستشفيات، أو المصاحب لأجهزة التنفس الصناعي، أو الالتهاب الرئوي الفطري وعلاج السدة الرئوية والإقلاع عن التدخين.