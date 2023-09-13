أكد عضو المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة رأس الخيمة الشيخ سعود القاسمي تجذر العلاقات بين بلاده والكويت في ضوء ما يجمعهما من تاريخ مفعم بالدلالات الأخوية والمواقف المشرفة.



وقالت سفارتنا لدى الإمارات، في بيان، إن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ سعود السفير جمال الغنيم بمناسبة تسلمه مهام عمله سفيرا لدى أبوظبي.



ونقل البيان عن الشيخ سعود إعرابه عن التمنيات للغنيم بالتوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يسهم في تعزيز العلاقات التاريخية المتأصلة مع الكويت في المجالات كافة.



من جهته، قال السفير الغنيم وفقا للبيان إنه تشرف بنقل تحيات القيادة السياسية الكويتية الرشيدة وأطيب التمنيات إلى الأشقاء في الإمارات بدوام الازدهار والتقدم في شتى المجالات.



وأكد قوة أواصر الأخوة التي تربط البلدين الشقيقين والوشائج الوثيقة التي تجمعهما قيادة وشعبا حتى باتت «أنموذجا» يحتذى ويشار إليه بالبنان.



وأعرب الغنيم عن التطلع إلى بذل كل جهد وعمل دؤوب للارتقاء بهذه العلاقات إلى آفاق أوسع في جميع المجالات وتعزيز سبل التعاون في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.