توفي عن 68 عاما رسام شرائط المانغا المصورة الياباني بويتشي تيراساوا الذي اشتهر بعمل الخيال العلمي «كوبرا» وبكونه رائدا في إنشاء المانغا على أجهزة الكمبيوتر، عن عمر يناهز 68 عاما بسبب احتشاء عضلة القلب، حسبما أعلن الاستديو الخاص به.



وأوضحت شركته الإنتاجية «تيراساوا بروداكشن» عبر حسابها على شبكة «إكس» الاجتماعية أنه فارق الحياة. وكتبت «رغم خضوعه لثلاث عمليات جراحية لأورام المخ، عاش بويتشي تيراساوا بحيوية كوبرا نفسه».



وكان بويتشي تيراساوا المولود عام 1955 في جزيرة هوكايدو الشمالية بدأ مسيرته بالمانغا من نوع شوغو المخصص للفتيات والمراهقات، قبل أن ينتقل إلى طوكيو عام 1976 للدراسة مع أوسامو تيزوكا الذي يعتبر رائد المانغا الحديثة.



وبدأت رواياته الأكثر شهرة «كوبرا» تنشر منذ عام 1978 في مجلة «شونن جامب» الأسبوعية، وتتناول مغامرا فضائيا تخفي ذراعه اليسرى بندقية «سايكو غان».



وجعل تيراساوا الشغوف بالسينما بطل رواياته الذي يتجول في المجرة بملامح الممثل الفرنسي جان بول بلموندو.



وبيعت من «كوبرا» نحو 50 مليون نسخة في كل أنحاء العالم وفقا لموقع «مانغازنكان» المتخصص، واقتبست منها رسوم متحركة وفيلم تحريكي.