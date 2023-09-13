بشرى شعبان



أكد وكيل وزارة الشؤون بالتكليف عبدالعزيز المطيري أن عملية التكويت في الجمعيات التعاونية تلقى اهتماما واسعا ومتابعة حثيثة ومتواصلة ودعما غير محدود من قبل مجلس الوزراء. وحذر المطيري في تصريح لـ «الأنباء» الجمعيات غير الملتزمة بتطبيق القرارات الوزارية الصادرة أخيرا بشأن شغل الوظائف الإشرافية للمديرين العامين ونوابهم ورؤساء الأقسام، لتكون متاحة أمام المواطنين الراغبين في الالتحاق بالعمل التعاوني، أن ثمة عقوبات تدريجية في انتظارهم تصل إلى تسجيل ضبطية قضائية ووقف الاعتمادات البنكية الخاصة بها.