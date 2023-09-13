عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر أن وزارة الأشغال ستعقد اليوم جلسات التفاوض لـ 10 ممارسات لأعمال الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في الكويت. وأوضحت المصادر أن هذه الممارسات تخص الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظات الجهراء والعاصمة وحولي والفروانية والأحمدي ومبارك الكبير، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل وصيانة جسر الشيخ جابر الأحمد وأعمال الصيانة المتكاملة للطرق السريعة والجسور وشبكات صرف الأمطار والخدمات المرتبطة بالمناطق «الشمالية والوسطى والجنوبية».



وموعد جلسات التفاوض ستكون اليوم في مبنى المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث بمنطقة صبحان في قاعة اجتماعات الدور الرابع.