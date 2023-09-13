أعلنت خدمة الطوارئ والإسعاف الإسرائيلية (نجمة داود الحمراء) عن إصابة شخصين في إطلاق نار قرب بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.



وقالت «نجمة داود الحمراء»، في بيان، إنها تلقت بلاغا حول إطلاق نار على مركبة قرب بلدة حوارة.



وأضاف البيان أن مسعفي نجمة داود الحمراء قدموا العلاج لجريحين في مكان الهجوم في الثلاثينيات من عمرهما.



وبحسب البيان فإن حالة المصابين الاثنين طفيفة بسبب إصابتهما بشظايا الزجاج.



وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن إطلاق النار في «حوارة» تم من مركبة فلسطينية مسرعة انسحبت من المكان.



وعلى إثر ذلك، تم الدفع بأعداد كبيرة من جنود جيش الاحتلال الذين اجروا عمليات تمشيط وبحث عن المنفذين، حسبما أفادت مصادر أمنية فلسطينية. وفرض الجيش الإسرائيلي إغلاقا على مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية عقب عملية إطلاق النار.



وقال الناطق باسم حركة «حماس» حازم قاسم إن المقاومة في الضفة الغربية تواصل توجيه ضرباتها ضد الاحتلال لطرده عن الأرض الفلسطينية.



وفي السياق، صرح محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس في ذكرى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة أن «المقاومة الخيار الوحيد لتحرير فلسطين».



وقال الضيف في بيان صحافي إن «اندحار الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة يؤسس لاندحاره عن الضفة الغربية ويبشر بتحرير يافا وحيفا والقدس وبقية الوطن».



وأضاف أن «المقاومة كانت وستبقى هي الخيار والسبيل الوحيد للانتصار والتحرير».