أسامة أبو السعود

أوضحت سفارة جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت أنه بفحص ودراسة ما تم تداوله عن خطأ في عرض خريطة غير دقيقة للوطن العربي خلال إحدى المحاضرات التي يشارك بها ضباط كويتيون في جمهورية مصر العربية تبين أن الواقعة ترجع إلى خطأ فردي غير مقصود من أحد المحاضرين، تم تداركه وإيضاحه للدارسين في حينه، وتم إيضاحه للأشقاء في الجهات الكويتية الرسمية المعنية.

وقالت السفارة في بيان تلقت “ الأنباء“ نسخة منه “ وتود السفارة التأكيد على التقدير المشترك للعلاقات التاريخية والوثيقة التي تربط حكومتي وشعبي البلدين التي لا يمكن المساس بها أو التأثير عليها.