ندرس مقترحاً بربط سعر وثيقة التأمين بسجل حوادث مرور العميل

خصومات على سعر الوثيقة لذوي السجل النظيف.. وتزيد لمن لديهم سجل طويل من الحوادث

علي إبراهيم

قال رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين، محمد سليمان العتيبي، إن وثيقة تأمين السيارات الجديدة «بيمة ضد الغير» سترى النور قبل نهاية العام الحالي.



وأشار العتيبي في تصريح للصحافيين عقب ملتقى التأمين الذي تنظمه الوحدة، الى أن اللجنة المشتركة بين الوحدة ووزارة الداخلية ما زالت تنظر بعض الأمور الفنية في الوثيقة بتنسيق مشترك، وحاليا تتم دراسة التغطيات وبناء عليها سنرى طريقة احتساب القسط التأميني، وكذلك أسلوب التعامل ونرى الأفضل للجمهور.



وأشار العتيبي في تصريح لـ «الأنباء» الى أن هناك مقترحا تتم دراسته بشأن ربط تسعير وثيقة التأمين ضد الغير بتاريخ الحوادث المرورية لدى العميل بحيث يتم منح المؤمن له ذي السجل النظيف من الحوادث والملتزم بقانون المرور خصومات على أسعار الوثائق فيما ستزيد الأسعار على ذوي السجل الذي ترتفع به نسبة الحوادث.