عبدالكريم العبدالله

استقبل الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بوزارة الصحة د.المنذر الحساوي، نقابة العاملين في مجال التغذية العلاجية في القطاعين الحكومي والأهلي لمناقشة المتطلبات والقضايا التي تخص العاملين في هذا المجال.

وذكرت رئيسة نقابة العاملين في مجال التغذية العلاجية ايمان العوضي، انه تم مناقشة موضوع فصل "التغذية العلاجية" عن "الاطعام"، ونقل تبعية أقسام التغذية العلاجية من الناحية الفنية الى رئيس الهيئة الطبية ، مشيرة الى أن الهدف من نقل التبعية هو صحة وسلامة المريض، حيث اصبح الفصل ضروري جداً.

وبينت العوضي بأن الوكيل الحساوي ابدى تفهمه لموضوع الفصل ، ووعد بدراسته مع الجهات المختصة في الوزارة.

واشارت الى انه سيتم التنسيق بهذا الخصوص مع الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة د.المنذر الحساوي خلال الايام المقبلة