مركز متخصص يديره طاقم متميز يوفر خططاً علاجية مبنية على تقييم شامل ودقيق لكل عضو

‏بتوجيهات سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، سوف تنشئ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مركزًا علاجيًّا صحيًّا تأهيليًّا للمتقاعدين الكويتيين، تتوقع افتتاحه خلال الأشهر القادمة.

‏تأتي هذه المبادرة في المقام الأول تأكيدًا لدعم سموه المستمر للمتقاعدين، إذ يُعد هذا أول مركز صحي في دولة الكويت مختص بفئة كبار السن بدعم حكومي يمكّنهم من تقييم حالاتهم تقييمًا شاملاً ويزودهم بالخطط العلاجية المناسبة لكل فرد على حدة.

‏ويتميز المركز بمساحة اجمالية للبناء قدرها ٣٠٠٠م٢ في ضاحية مبارك العبدالله، يشمل جميع المرافق من عيادات وصالات رياضية وحمامات السباحة وغرف للعلاج الطبيعي وغيرها منقسمة على ثلاثة أدوار منفصلة كما يشمل مساحات مشتركة خصصت للتفاعل الاجتماعي كالمطعم والمقهى اللذان يخدمان أعضاء المركز.

‏وتدير المركز طواقم متميزة ومتخصصة في مختلف المجالات الطبية تهدف إلى الوقاية من الأمراض المرتبطة بالعمر ومعالجتها بدنيةً كانت أو نفسيةً أو غيرها من الاحتياجات الصحية، وتوفر فريقًا خاصًّا بمتابعة الحالات وما يطرأ عليها خلال خطة العلاج،

‏بالإضافة إلى إقامة أنشطة تثقيفية واجتماعية تعزز من الاهتمام بالصحة لدى المتقاعدين وتخلق لهم أجواء تشجيعية للاستمرار على خططهم العلاجية وإكمالها.