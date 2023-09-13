استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في دبي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية.



ونقل الشيخ أحمد الفهد خلال اللقاء تحيات وتقدير صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، إلى أخيهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتمنياتهم لسموه بموفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها الكريم دوام التقدم والرفعة والازدهار.



كما تم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وما تشهده من تطور ونماء مستمر، تعكسه الجهود المشتركة والعمل المتواصل، سعيا إلى تحقيق النهضة الشاملة، وفتح آفاق التعاون والتشاور والتنسيق المتبادل بين الجانبين.



حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.



وقد عبر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد قبيل مغادرته دبي عائدا إلى البلاد عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على ما لقيه والوفد المرافق له من حفاوة استقبال وكرم ضيافة.



يذكر ان الشيخ أحمد الفهد كان قد وصل والوفد المرافق له إلى دبي، حيث كان في استقباله لدى وصوله سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسفيرنا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة جمال محمد الغنيم، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت د.مطر حامد النيادي، وقنصل عام الكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي والإمارات الشمالية علي سالم الذايدي، ورئيس المكتب العسكري الكويتي اللواء الركن محمد عبدالله الكندري، وأعضاء البعثة الديبلوماسية.