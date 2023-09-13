تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد قضاء إجازة خاصة في الجمهورية الإيطالية الصديقة هذا نصها:



صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،



بقلوب نابضة بالمحبة والولاء، مفعمة بمشاعر البهجة والسرور، يسرني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم (حفظكم الله ورعاكم) أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عودتكم الميمونة إلى أرض وطننا العزيز بحفظ الله ورعايته، بعد زيارة سموكم الخاصة للجمهورية الإيطالية الصديقة.



وإذ نحمد الله (عز وجل) على عود سموكم الحميد سالما غانما، فإنني وأبناءك أهل الكويت الأوفياء وكافة المقيمين على أرضها الطيبة نرفع أكفا الضراعة، مبتهلين بصادق الدعاء إلى المولى العزيز القدير أن يحيط سموكم بعين رعايته ويحرسكم بكريم عنايته وأن يلبسكم ثوب الصحة والعافية وطول العمر، ويحفظكم قائدا وذخرا لوطننا الشامخ ووالدا وسندا للجميع، سائلين إياه في علاه أن يؤيد سموكم بعونه وتوفيقه ويسدد خطاكم ويبارك في جهودكم المشهودة وعطائكم الكبير لتواصلوا بحكمتكم المعهودة ورؤيتكم السديدة الارتقاء بالمسيرة المباركة لوطننا المعطاء نحو مزيد من التقدم والرفعة والازدهار لتنعم كويتنا الغالية وشعبها الكريم بالرخاء المديد والخير العميم.



والله يحفظكم ويرعاكم



ولسموكم خالص تحياتي ومودتي وتقديري



مشعل الأحمد الجابر الصباح



ولي العهد

وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسالة شكر جوابية لأخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه سموه من تهنئة بعودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد قضاء إجازة خاصة في الجمهورية الإيطالية الصديقة، وعلى ما أبداه سموه من فيض المشاعر الطيبة ومن صادق الدعاء بهذه المناسبة، سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويوفق الجميع لخدمته ورفعة شأنه وإعلاء مكانته المرموقة عبر تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة على صعيد مساره الحضاري وأن يمتع سموه بموفور الصحة وتمام العافية.