

أعلنت وزارة الصحة موافقة الجهات المعنية على مقترح وزير الصحة د.أحمد العوضي بشأن إطلاق خدمة الحصول على إجازة مرضية عبر المنصات الإلكترونية، إذ سيتم إيضاح الآلية خلال الأسابيع المقبلة قبل أن تدخل هذه الخدمة حيز التنفيذ.



وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د.عبدالله السند، في تصريح صحافي، ان المقترح الذي قدمه وزير الصحة لديوان الخدمة المدنية تضمن التعديل على قرار مجلس الخدمة المدنية 39 لسنة 2006 فيما يخص الحصول على الإجازات المرضية المحددة للموظف عبر المنصات الإلكترونية كما ما هو معمول به في الأنظمة الصحية المتقدمة.



وأوضح د.السند أن هذه الخدمة الجديدة التي يستطيع الموظف من خلالها الحصول على الإجازة المرضية عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة تأتي من قبل الوزارة نظرا لوجود حالات لا تستدعي استشارة طبية.



وأضاف أن الخدمة ستسهل على المواطنين وتخفف الضغط عن المراكز الصحية والكوادر الطبية، مبينا أنها ستعمل أيضا على زيادة الرضا وتقليل احتمالية نقل العدوى للآخرين خصوصا في أوقات الأمراض الموسمية.



وأشار إلى أن إقرار الإجازات المرضية إلكترونيا سيقلل من أعداد المراجعين وفترة الانتظار وسيزيد جودة الخدمة الطبية المقدمة لمستحقيها، إضافة إلى تقليل احتمالية طلب تحاليل مخبرية غير ضرورية وصرف أدوية بلا دواع طبية فعلية حفاظا على المخزون الدوائي.



ولفت إلى صدور نحو 3377106 إجازات مرضية من مراكز الرعاية الصحية الأولية في عام 2022 بمعدل يصل إلى نحو 40% من مراجعي المراكز وبلغت نحو 2.7 مليون مرضية حتى أغسطس الماضي.